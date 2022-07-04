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Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли

Сьогодні 21:09 184 0
Угода розрахована на один рік
Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли
#Ворскла

Джерело - Tribuna.com.

Бразильський нападник Фігейренсе Марлісон перейшов до Ворскли.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Угода розрахована на один рік.

Команда 24-річного футболіста виступає у бразильській серії С. В нинішньому сезоні він провів 4 матчі за команду і забив 1 гол. Також в минулому сезоні він грав в УПЛ за Металіст 1925 на правах оренди (14 матчів, 5 голів).

Контракт Марлісона з Фігейренсе діє до 2024 року.

Раніше стали відомі деталі контракту Скрипника з Ворсклою.

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