Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли

Угода розрахована на один рік

Бразильський нападник Фігейренсе Марлісон перейшов до Ворскли.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Угода розрахована на один рік.

Команда 24-річного футболіста виступає у бразильській серії С. В нинішньому сезоні він провів 4 матчі за команду і забив 1 гол. Також в минулому сезоні він грав в УПЛ за Металіст 1925 на правах оренди (14 матчів, 5 голів).

Контракт Марлісона з Фігейренсе діє до 2024 року.

Раніше стали відомі деталі контракту Скрипника з Ворсклою.