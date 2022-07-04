Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли

Джерело - Tribuna.com.
Бразильський нападник Фігейренсе Марлісон перейшов до Ворскли.
Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Угода розрахована на один рік.
Команда 24-річного футболіста виступає у бразильській серії С. В нинішньому сезоні він провів 4 матчі за команду і забив 1 гол. Також в минулому сезоні він грав в УПЛ за Металіст 1925 на правах оренди (14 матчів, 5 голів).
Контракт Марлісона з Фігейренсе діє до 2024 року.
Раніше стали відомі деталі контракту Скрипника з Ворсклою.