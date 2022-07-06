Гравці ПСЖ повинні підписати кодекс поведінки на зборах в Японії

Це нововведення з'явиться за ініціативою Кампуша та Галтьє

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє та футбольний радник клубу Луїш Кампуш представлять гравцям команди кодекс поведінки.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Лоїк Танзі.

Футболісти повинні будуть дотримуватися цього кодексу на передсезонних зборах в Японії.

Гравці власноруч підпишуть спеціальний документ, а в разі порушення зазначених правил клуб матиме право оштрафувати їх.

Тур по Японії запланований на кінець липня. В Азії ПСЖ зіграє проти Кавасакі Фронтале (20 липня), Урави Редс (23 липня) та Гамба Осаки (25 липня).

Нагадаємо, ПСЖ звільнив Почеттіно.