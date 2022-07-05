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Галтьє - новий головний тренер ПСЖ

Сьогодні 15:18 64 0
ПСЖ призначив нового головного тренера
Галтьє - новий головний тренер ПСЖ
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

ПСЖ оголосив про призначення Крістофа Галтьє новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Угода буде розрахована до кінця сезону-2023/2024. Контракт не матиме на увазі опцію подальшого продовження.

Попереднім місцем роботи наставника була Ніцца, з якою він фінішував п'ятим у минулому чемпіонаті Франції та дійшла до фіналу Кубка країни, де поступилася Нанту (0:1).

Раніше французький спеціаліст тренував Сент-Етьєн, Лілль та Марсель (виконувач обов’язків головного тренера).

Нагадаємо, ПСЖ звільнив Почеттіно.

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