Галтьє - новий головний тренер ПСЖ

ПСЖ призначив нового головного тренера

ПСЖ оголосив про призначення Крістофа Галтьє новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Угода буде розрахована до кінця сезону-2023/2024. Контракт не матиме на увазі опцію подальшого продовження.

Попереднім місцем роботи наставника була Ніцца, з якою він фінішував п'ятим у минулому чемпіонаті Франції та дійшла до фіналу Кубка країни, де поступилася Нанту (0:1).

Раніше французький спеціаліст тренував Сент-Етьєн, Лілль та Марсель (виконувач обов’язків головного тренера).

Нагадаємо, ПСЖ звільнив Почеттіно.