Галтьє - новий головний тренер ПСЖ

ПСЖ оголосив про призначення Крістофа Галтьє новим головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Угода буде розрахована до кінця сезону-2023/2024. Контракт не матиме на увазі опцію подальшого продовження.
Попереднім місцем роботи наставника була Ніцца, з якою він фінішував п'ятим у минулому чемпіонаті Франції та дійшла до фіналу Кубка країни, де поступилася Нанту (0:1).
Раніше французький спеціаліст тренував Сент-Етьєн, Лілль та Марсель (виконувач обов’язків головного тренера).
Нагадаємо, ПСЖ звільнив Почеттіно.