Сума трансферу може скласти 110 млн євро

Джерело - Corriere Dello Sport.

Нападник Наполі Віктор Осімхен може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport..

Чемпіон Німеччини виявляє інтерес до найкращого бомбардира неаполітанців у Серії А через можливий відхід Роберта Левандовського.

Клуби вже зідзвонювалися та обговорювали можливий трансфер.

Президент італійської команди Ауреліо Де Лаурентіс наполягає на тому, що за нігерійця доведеться заплатити щонайменше 110 млн євро.

Нагадаємо, Баварія зацікавилась нападником Динамо.