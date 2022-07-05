Баварія зацікавилась нападником Динамо

Самба Діалло може змінити клуб

Півзахисник Динамо Самба Діалло може перейти у Баварію.

Про це повідомляє sportarena.com.

Мюнхенський клуб не вважає, що Діалло вже готовий грати за першу команду, але як гравець на перспективу він справді цікавий чемпіону Німеччини.

Торік у грудні Динамо оголосило про підписання нового п’ятирічного контракту з Діалло. Інтерес до півзахисника виявляють Барселона, Манчестер Сіті, Мілан, РБ Лейпциг, Боруссія Д та Марсель.

Раніше повідомлялося, що Діалло призупинив контракт з Динамо.