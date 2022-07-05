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Баварія зацікавилась нападником Динамо

Сьогодні 13:37 367 0
Самба Діалло може змінити клуб
Баварія зацікавилась нападником Динамо
#Баварія, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Самба Діалло

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Динамо Самба Діалло може перейти у Баварію.

Про це повідомляє sportarena.com.

Мюнхенський клуб не вважає, що Діалло вже готовий грати за першу команду, але як гравець на перспективу він справді цікавий чемпіону Німеччини.

Торік у грудні Динамо оголосило про підписання нового п’ятирічного контракту з Діалло. Інтерес до півзахисника виявляють Барселона, Манчестер Сіті, Мілан, РБ Лейпциг, Боруссія Д та Марсель.

Раніше повідомлялося, що Діалло призупинив контракт з Динамо.

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