Барселона не може зареєструвати Кесс’є та Крістенсена

У каталонців скрутне фінансове становище

Джерело - COPE.

Барселона наразі не може офіційно зареєструвати новачків команди Франка Кесс’є та Андреаса Крістенсена.

Про це повідомляє COPE.

Каталонці повинні попрацювати на трансферному ринку та врегулювати своє фінансове становище, щоб дотриматися ліміту. Барсі необхідно домогтися масового припливу капіталу.

Клуб працює над продажем декількох футболістів. Серед них півзахисник Френкі де Йонг, який може перейти в МЮ.

Трансфери Крістенсена та Кесс’є відбулися на правах вільних агентів.

Нагадаємо, Роналду зацікавив Барселону.