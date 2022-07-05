Головне
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:53 967
Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі
Сьогодні 21:42 287
Кіченок і Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдона
Сьогодні 17:58 324
Галтьє - новий головний тренер ПСЖ
Сьогодні 15:18 309
ПСЖ звільнив Почеттіно
Сьогодні 13:50 248
Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ
Сьогодні 10:37 574
Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова
Сьогодні 10:23 1412
Два гравці Динамо можуть перейти у Зорю
Сьогодні 08:30 587
Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті
Вчора 22:55 383
Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду
Вчора 22:11 338
Прямі трансляції

Барселона не може зареєструвати Кесс’є та Крістенсена

Сьогодні 20:59 212 0
У каталонців скрутне фінансове становище
Барселона не може зареєструвати Кесс’є та Крістенсена
#Барселона, #Крістіансен, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Кесс'є

Джерело - COPE.

Барселона наразі не може офіційно зареєструвати новачків команди Франка Кесс’є та Андреаса Крістенсена.

Про це повідомляє COPE.

Каталонці повинні попрацювати на трансферному ринку та врегулювати своє фінансове становище, щоб дотриматися ліміту. Барсі необхідно домогтися масового припливу капіталу.

Клуб працює над продажем декількох футболістів. Серед них півзахисник Френкі де Йонг, який може перейти в МЮ.

Трансфери Крістенсена та Кесс’є відбулися на правах вільних агентів.

Нагадаємо, Роналду зацікавив Барселону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ордець може перейти у Базель Ордець може перейти у Базель 610
Баварія зацікавилась нападником Динамо Баварія зацікавилась нападником Динамо 756
Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ 574
Колишня українська біатлоністка похизувалася фото у формі збірної Росії Колишня українська біатлоністка похизувалася фото у формі збірної Росії 1130
Два гравці Динамо можуть перейти у Зорю Два гравці Динамо можуть перейти у Зорю 587
Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова 1412
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6344
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23264 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25703
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7887
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28111
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19116