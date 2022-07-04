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Кессі став гравцем Барселони

Сьогодні 18:11 112 0
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Кессі став гравцем Барселони
#Барселона, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Івуарійський футболіст Франк Кессі підписав контракт із Барселоною до 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В угоді прописано опцію викупу, клаусула складає 500 мільйонів євро.

З 2017-го по 2022 рік Кессі захищав кольори Мілана, проте Франк не продовжив трудовий договір із чинним чемпіоном Італії. Також Сенатор раніше виступав за Чезену та Аталанту. Свого часу россонері заплатили за нього Аталанті 33 мільйони євро.

Нагадаємо Барселона хоче позбутися Депая.

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