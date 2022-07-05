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Роналду зацікавив Барселону

Сьогодні 18:36 192 0
Лапорта обговорив його трансфер із Мендешем
Роналду зацікавив Барселону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - AS.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє AS.

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта зустрівся з агентом гравця Жорже Мендешем.

Головною темою для обговорень були можливі трансфери інших клієнтів Мендеша - хавбеків Рубена Невеша з Вулвергемптону та Бернарду Сілви з Манчестер Сіті, а також вінгера Мілана Рафаела Леау.

Однак Лапорта та Мендеш також обговорили можливість переходу Роналду до каталонського клубу.

Нагадаємо, Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб.

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