Джерело - AS.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в Барселоні.
Про це повідомляє AS.
Президент каталонського клубу Жоан Лапорта зустрівся з агентом гравця Жорже Мендешем.
Головною темою для обговорень були можливі трансфери інших клієнтів Мендеша - хавбеків Рубена Невеша з Вулвергемптону та Бернарду Сілви з Манчестер Сіті, а також вінгера Мілана Рафаела Леау.
Однак Лапорта та Мендеш також обговорили можливість переходу Роналду до каталонського клубу.
Нагадаємо, Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб.