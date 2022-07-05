Лапорта обговорив його трансфер із Мендешем

Джерело - AS.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє AS.

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта зустрівся з агентом гравця Жорже Мендешем.

Головною темою для обговорень були можливі трансфери інших клієнтів Мендеша - хавбеків Рубена Невеша з Вулвергемптону та Бернарду Сілви з Манчестер Сіті, а також вінгера Мілана Рафаела Леау.

Однак Лапорта та Мендеш також обговорили можливість переходу Роналду до каталонського клубу.

Нагадаємо, Роналду готовий піти на скорочення зарплати, щоб змінити клуб.