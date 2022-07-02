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Павелко: Проводити змагання в іншій країні - це не для нашого спорту

Сьогодні 11:25 106 0
Функціонер поділився думками щодо місця проведення наступного чемпіонату України
Павелко: Проводити змагання в іншій країні - це не для нашого спорту
#Андрій Павелко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - FootballHub.

Президент УАФ Андрій Павелко підтримує проведення наступного чемпіонату з футболу в Україні.

Про це заявив сам функціонер.

"Моє бачення цього питання - тільки в Україні. Нащо тоді проводити змагання, коли ми це робимо штучно? Проводити в іншій країні - це не для нашого спорту, не для наших громадян. Це не для всього світу, а для тимчасових речей.

Тому, моє впевнене відчуття, що ми всі бачимо - це дуже важливе питання, дуже нелегке. Ми обов’язково всі разом можемо це зробити, і зробити так, щоб в історії України, історії світового футболу ми показали наш дух, нашу українську незламність. Я впевнений, що чемпіонат України буде історичним. Всі клуби будуть розуміти важливість саме цього чемпіонату.

Футбол - дуже важлива та відповідальна річ. Ми багато питань відпрацьовуємо з військовими адміністраціями, державою. Для того, щоб саме через футбол повернути в нашу країну впевненість в майбутньому", - сказав Павелко.

Раніше була інформація, що єврокубкові представники можуть отримати дозвіл проводити деякі матчі УПЛ за кордоном.

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