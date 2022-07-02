Павелко: Проводити змагання в іншій країні - це не для нашого спорту

Президент УАФ Андрій Павелко підтримує проведення наступного чемпіонату з футболу в Україні.

Про це заявив сам функціонер.

"Моє бачення цього питання - тільки в Україні. Нащо тоді проводити змагання, коли ми це робимо штучно? Проводити в іншій країні - це не для нашого спорту, не для наших громадян. Це не для всього світу, а для тимчасових речей.

Тому, моє впевнене відчуття, що ми всі бачимо - це дуже важливе питання, дуже нелегке. Ми обов’язково всі разом можемо це зробити, і зробити так, щоб в історії України, історії світового футболу ми показали наш дух, нашу українську незламність. Я впевнений, що чемпіонат України буде історичним. Всі клуби будуть розуміти важливість саме цього чемпіонату.

Футбол - дуже важлива та відповідальна річ. Ми багато питань відпрацьовуємо з військовими адміністраціями, державою. Для того, щоб саме через футбол повернути в нашу країну впевненість в майбутньому", - сказав Павелко.