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Жабченко: Все буде добре, розіб'ємо орків

Сьогодні 12:42 155 0
Фахівець зізнався, що батьки бояться відпускати молодих гравців
Жабченко: Все буде добре, розіб'ємо орків
#Гірник Спорт, #Ігор Жабченко

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер ФК Гірник-Спорт Ігор Жабченко висловився про формат змагань під час війни, а також спрогнозував перспективи команди.

"Сирени звучать скрізь. Ми не знаємо, куди прилетить ракета. Ці безшабашні орки стріляють... Їм до одного місця, куди стріляти: по стадіонах, по будинках.

Спілкувався з молодими хлопцями, з їхніми батьками, щоб вони приїхали сюди, але батьки бояться і не відпускають пацанів.

Все буде добре. Розіб'ємо орків. Я сподіваюся, що у нас буде стрибок. Хочеться вірити, що з'явиться багато перспективних хлопців, як Забарний, наприклад. Все буде добре. Найголовніше - виграти у війні", - сказав Жабченко.

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