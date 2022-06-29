Головний тренер ФК Гірник-Спорт Ігор Жабченко висловився про формат змагань під час війни, а також спрогнозував перспективи команди.

"Сирени звучать скрізь. Ми не знаємо, куди прилетить ракета. Ці безшабашні орки стріляють... Їм до одного місця, куди стріляти: по стадіонах, по будинках.

Спілкувався з молодими хлопцями, з їхніми батьками, щоб вони приїхали сюди, але батьки бояться і не відпускають пацанів.

Все буде добре. Розіб'ємо орків. Я сподіваюся, що у нас буде стрибок. Хочеться вірити, що з'явиться багато перспективних хлопців, як Забарний, наприклад. Все буде добре. Найголовніше - виграти у війні", - сказав Жабченко.