Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно

У півзахисника Динамо Віталія Буяльського була пропозиція з МЛС.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Буяльському запропонував контракт з МЛС. Але там була як би в дужках умова, що вони готові були дати йому підйомні та хороший контракт, але якщо він піде з Динамо безкоштовно.

Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому сказали: "Добре, залишаєшся, а потім розберемося", - розповів Співаковський.