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Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно

Сьогодні 09:39 119 0
Гравець Динамо міг перебратися до США
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У півзахисника Динамо Віталія Буяльського була пропозиція з МЛС.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Буяльському запропонував контракт з МЛС. Але там була як би в дужках умова, що вони готові були дати йому підйомні та хороший контракт, але якщо він піде з Динамо безкоштовно.

Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому сказали: "Добре, залишаєшся, а потім розберемося", - розповів Співаковський.

Раніше Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі.

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