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Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі

Сьогодні 18:54 280 0
На гол Яцика відповів Бейєр
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо провело перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. У Швейцарії команда Мірчі Луческу зіграла з командою Івердон Спорт.

Матч завершився внічию 1:1. На гол Яцика відповів Бейєр.

Контрольний матч
26 червня

Івертон Спорт - Динамо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Яцик, 1:1 - 71 Бейєр

Івердон-Спорт (старт): Мартін,  Созье, Хайрович, Бердайє, Кабакалман, Телер, Лусуена, Фарге, Малула, Коне, Хотьє.

Запасні: Спичер, Ле Погам, М. Родрігес, Жакьену, Гетаз, Зок, Белек, Бейєр, Калежич, Роша, Соренсен, А. Родригез, Каме.

Динамо (1-тайм): Нещерет, Дубінчак, Біловар, Боль, Кравченко, Антюх, Цитаїшвілі, Буяльський, Шепелєв, Яцик, Бєсєдін.

Динамо (2-тайм): Бойко, Вівчаренко, Боль (Дячук, 65), Бурда, Тимчик, Гармаш, Андрієвський (Царенко, 65), Волошин Н., Буяльський, Волошин В., Ванат.

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