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Тен Гаг посприяв відходу Рангніка з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:34 249 0
Босів МЮ дратували деякі коментарі Рангніка
Тен Гаг посприяв відходу Рангніка з Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - ESPN.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг посприяв відходу колишнього наставника Ральфі Рангніка з посади консультанта.

Про це повідомляє ESPN.

Після спілкування з тен Гагом у Ман Юнайтед ініціювали розірвання угоди з Рангніком, хоча Ральф уже тоді був незадоволеним, що не зміг особисто передати повноваження нідерландцю.

Також керівництво клубу дратували деякі коментарі Рангніка на пресконференціях, зокрема про необхідність придбання 10 нових футболістів.

Нагадаємо, Роналду не планує покидати Манчестер Юнайтед.

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