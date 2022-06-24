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Роналду не планує покидати Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:55 182 0
Круштіану Роналду наступний сезон проведе у Манчестер Юнайтед
Роналду не планує покидати Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.

Нападник Кріштіану Роналду не покине Манчестер Юнайтед в літнє міжсезоння попри наявні чутки про його можливий перехід.

Про це повідомляє Sky Sports.

37-річний футболіст залишиться в команді. Найближчим часом він приєднається до МЮ після відпустки. Раніше була інформація про нібито невдоволення португальця через пасивну роботу клубу на трансферному ринку.

Новоспечений головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг також неодноразово заявляв про готовність попрацювати з Роналду. За підсумками минулого сезону Кріштіану було визнано найкращим гравцем МЮ.

Раніше повідомлялося, що Баварія не цікавиться Роналду.

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