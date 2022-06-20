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Аталанта зацікавилася Мінаміно

Сьогодні 21:25 57 0
Також японцем цікавляться Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон і Монако
Аталанта зацікавилася Мінаміно
#Аталанта

Джерело - Tribuna.com.

Італійська Аталанта цікавиться хавбеком Ліверпуля Такумі Мінаміно.

Про це повідомляє Football-Italia.

Його зарплатня в 2,7 млн ​​євро на рік трохи перевищує максимальну зарплату в італійському клубі, але ціна в 20 млн євро робить Мінаміно доступною метою.

Нещодавно Аталанта призначила валлійця Лі Конгертона на посаду головного скаута, тому очікується, що клуб буде більше орієнтуватись на гравців з АПЛ.

Також японцем цікавляться Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон і Монако. Саме монегаски лідирують в боротьбі за підписання півзахисника.

Раніше Аталанта завершила трансфер Демірала.

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