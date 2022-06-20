Аталанта зацікавилася Мінаміно

Джерело - Tribuna.com.
Італійська Аталанта цікавиться хавбеком Ліверпуля Такумі Мінаміно.
Про це повідомляє Football-Italia.
Його зарплатня в 2,7 млн євро на рік трохи перевищує максимальну зарплату в італійському клубі, але ціна в 20 млн євро робить Мінаміно доступною метою.
Нещодавно Аталанта призначила валлійця Лі Конгертона на посаду головного скаута, тому очікується, що клуб буде більше орієнтуватись на гравців з АПЛ.
Також японцем цікавляться Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон і Монако. Саме монегаски лідирують в боротьбі за підписання півзахисника.
Раніше Аталанта завершила трансфер Демірала.