Аталанта зацікавилася Мінаміно

Також японцем цікавляться Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон і Монако

Італійська Аталанта цікавиться хавбеком Ліверпуля Такумі Мінаміно.

Про це повідомляє Football-Italia.

Його зарплатня в 2,7 млн ​​євро на рік трохи перевищує максимальну зарплату в італійському клубі, але ціна в 20 млн євро робить Мінаміно доступною метою.

Нещодавно Аталанта призначила валлійця Лі Конгертона на посаду головного скаута, тому очікується, що клуб буде більше орієнтуватись на гравців з АПЛ.

Також японцем цікавляться Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон і Монако. Саме монегаски лідирують в боротьбі за підписання півзахисника.

Раніше Аталанта завершила трансфер Демірала.