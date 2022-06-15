Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни

Колишній головний тренер збірної України відреагував на допомогу російського олігарха РоманаАбрамовича в переговорах між Україною та росією.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я багато читав про те, як він допомагав у переговорах, але ці місяці для мене були дуже напруженими, я намагався зосередитися на допомозі своїй країні.

Всі росіяни, яких я знаю, не хочу говорити імен, вони проти війни, тому що вона не має сенсу", – сказав Шевченко.