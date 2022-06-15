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Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни

Сьогодні 19:38 200 0
Андрій Шевченко відповів на питання про допомогу ексвласника Челсі Романа Абрамовича у російсько-українських переговорах
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни
#Роман Абрамович, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Колишній головний тренер збірної України відреагував на допомогу російського олігарха РоманаАбрамовича в переговорах між Україною та росією.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я багато читав про те, як він допомагав у переговорах, але ці місяці для мене були дуже напруженими, я намагався зосередитися на допомозі своїй країні.

Всі росіяни, яких я знаю, не хочу говорити імен, вони проти війни, тому що вона не має сенсу", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян.

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