Шевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян

Джерело - Чемпіон.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко запустив проєкт Спортивний фронт, мета якого – блокування російських збірних, команд та спортсменів, які висловилися "за війну" або проігнорували її та всебічна підтримка українського спорту.
Про це розповів сам український фахівець.
"Через війну в Україні всі стадіони замовкли. Тишу розірвали російські обстріли, вибухи російських ракет і російських фосфорних бомб. Тишу розірвали крики українських жінок і сльози українських дітей.
Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців. Українські стадіони замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд, поки триває війна. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", – сказав Шевченко.