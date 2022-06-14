Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
Сьогодні 23:37 166
Україна - Ірландія 1:1. Як це було
Сьогодні 23:34 11824
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй
Сьогодні 21:39 2627
Україна прийме Ірландію, Німеччина зіграє з Італією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 10:17 492
Австралія по пенальті переграла Перу і вийшла на ЧС-2022
Сьогодні 08:16 460
Джошуа підписав довгострокову угоду з DAZN
Вчора 21:45 402
У Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова - Вацко
Вчора 21:12 411
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 19:06 14727
Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів
Вчора 16:44 1028
Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй
Вчора 12:54 635
Прямі трансляції

Шевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян

Сьогодні 22:12 152 0
Андрій Шевченко прокоментував проєкт Спортивний фронт
Шевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко запустив проєкт Спортивний фронт,  мета якого – блокування російських збірних, команд та спортсменів, які висловилися "за війну" або проігнорували її та всебічна підтримка українського спорту. 

Про це розповів сам український фахівець.

"Через війну в Україні всі стадіони замовкли. Тишу розірвали російські обстріли, вибухи російських ракет і російських фосфорних бомб. Тишу розірвали крики українських жінок і сльози українських дітей.

Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців. Українські стадіони замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд, поки триває війна. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", – сказав Шевченко.

Коментарі ()
Популярне зараз
На матчі Україна - Ірландія очікується 10 тисяч уболівальників На матчі Україна - Ірландія очікується 10 тисяч уболівальників 882
Україна - Ірландія 1:1. Як це було Україна - Ірландія 1:1. Як це було 11824
Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією 1192
Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй 4068
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку "Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку 809
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2627
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244977
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86520
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10605 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94572
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174902 6
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7091