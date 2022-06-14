Шевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян

Андрій Шевченко прокоментував проєкт Спортивний фронт

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко запустив проєкт Спортивний фронт, мета якого – блокування російських збірних, команд та спортсменів, які висловилися "за війну" або проігнорували її та всебічна підтримка українського спорту.

Про це розповів сам український фахівець.