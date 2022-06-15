Миколенко: Збірну України чекають важкі ігри з Шотландією та Вірменією

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко оцінив шанси команди у подальших іграх Ліги націй.

Про це розповів сам футболіст.

"Не скажу, що у матчі з ірландцями ми "відскочили" чи заслужили на перемогу. Гадаю, результат закономірний - обидві команди хотіли перемогти. Під час наступного збору в нас будуть дві важкі гри із Шотландією. Думаю, що і з Вірменією на виїзді також буде непросто. Гадаю, інтрига триматиметься до останнього... Наша збірна на цей момент виконала своє ігрове завдання на 50 відсотків. З одного боку, нашою метою був вихід на чемпіонат світу. З іншого - у Лізі націй ми йдемо на першому місці", - сказав Миколенко.