Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Ірландією у матчі четвертого туру Ліги націй.

Матч завершився з рахунком 1:1. Проте, підопічні Олександра Петракова зберегли лідерство у своїй групі.

Першими рахунок у матчі відкрили ірландці - Коллінзу пройшов Зінченка та Забарного і пробив Різника. Збірна України відігралася на початку другої половини гри, коли Довбик замкнув передачу Ярмоленка на лінії штрафної суперника.

Свій шлях у рамках Ліги націй наша команда продовжить трьома поєдинками, які відбудуться у вересні поточного року.

Ліга націй - Ліга В

Група 1, 14 червня

Україна - Ірландія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Коллінз, 1:1 - 47 Довбик

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 72), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Ярмоленко (к), Довбик (Сікан, 73).

Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков.

Ірландія: Келлехер, О’Ші, Леніхан, Каллен, Парротт (Огбене, 80), МакКлін (к), Коллінз, Браун, Моламбі (Гендрік, 67), Найт (Гуріхан, 67), Хоган (Робінсон, 56).

Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Кін, Меннінг, Гемілтон, Ебоселе.

Попереджені: Забарний (49), Ярмоленко (51), Зінченко (79) — Браун (65), Леніхан (81).