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Шахтар отримав кілька пропозицій щодо трансферу Педріньйо

Сьогодні 14:55 185 0
У футболіста все більше варіантів продовження кар'єри
Шахтар отримав кілька пропозицій щодо трансферу Педріньйо
#Педріньйо, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

У вінгера донецького Шахтаря Педріньйо з'являється все більше варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомляє Transfers24hr.

У послугах 24-річного бразильця зацікавлені одразу три клуби, які вже зробили пропозицію гірникам. Мова йде про мадридське Атлетіко, ПСВ та Атлетіко Мінейро.

Також інтерес був з боку Фенербахче, який був присутній на початковій фазі, і зараз згас. На цей момент бразилець та його агенти аналізують пропозиції та варіанти продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що клуб Сергія Реброва зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Педріньйо.

Нагадаємо Шахтар купив Педріньйо у Бенфіки за 18 мільйонів євро влітку 2021 року. На рахунку хавбека 4 голи та 3 асисти у 19 матчах за гірників у всіх турнірах. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2025 року.

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