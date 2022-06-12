Команда з ОАЕ може викупити гравця Шахтаря

Аль-Айн звернувся до Шахтаря з офіційною пропозицією щодо трансферу вінгера Педріньйо.

Про це повідомляє Goal.com.

Команда Сергія Реброва готова заплатити за 24-річного футболіста майже стільки ж, скільки "гірники" минулого літа витратили на його перехід з Бенфіки.

Тоді підписання бразильця обійшлося Шахтарю в близько 18 мільйонів євро.

Зарплата Педріньйо в Аль-Айні може скласти 7 мільйонів євро. Йому запропонують контракт на три роки.

Нагадаємо, Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні.