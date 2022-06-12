Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:57 1112
Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану
Сьогодні 15:48 181
Тампа-Бей переграла Рейнджерс та вийшла до фіналу Кубка Стенлі
Сьогодні 08:28 315
Зінченко зацікавив Барселону
Вчора 23:56 877
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 1346
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Вчора 21:40 736
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Вчора 20:56 2225
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Вчора 19:25 452
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Вчора 19:09 443
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Вчора 18:39 1172
Прямі трансляції

Аль-Айн Реброва може придбати Педріньйо

Сьогодні 15:55 161 0
Команда з ОАЕ може викупити гравця Шахтаря
Аль-Айн Реброва може придбати Педріньйо
#Аль-Айн, #Педріньйо, #Шахтар

Джерело - Goal.com.

Аль-Айн звернувся до Шахтаря з офіційною пропозицією щодо трансферу вінгера Педріньйо.

Про це повідомляє Goal.com.

Команда Сергія Реброва готова заплатити за 24-річного футболіста майже стільки ж, скільки "гірники" минулого літа витратили на його перехід з Бенфіки.

Тоді підписання бразильця обійшлося Шахтарю в близько 18 мільйонів євро.

Зарплата Педріньйо в Аль-Айні може скласти 7 мільйонів євро. Йому запропонують контракт на три роки.

Нагадаємо, Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції 1362
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією 1172
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй 1346
Володимир Кличко: «Рою Джонсе, ти на чиїй стороні? Я маю питання до твого морального компаса Володимир Кличко: «Рою Джонсе, ти на чиїй стороні? Я маю питання до твого морального компаса 961
Зінченко зацікавив Барселону Зінченко зацікавив Барселону 877
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками 2225
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12834
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 23000 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68677 5
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15635 12
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116820
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33955