Джерело - Goal.com.
Аль-Айн звернувся до Шахтаря з офіційною пропозицією щодо трансферу вінгера Педріньйо.
Про це повідомляє Goal.com.
Команда Сергія Реброва готова заплатити за 24-річного футболіста майже стільки ж, скільки "гірники" минулого літа витратили на його перехід з Бенфіки.
Тоді підписання бразильця обійшлося Шахтарю в близько 18 мільйонів євро.
Зарплата Педріньйо в Аль-Айні може скласти 7 мільйонів євро. Йому запропонують контракт на три роки.
Нагадаємо, Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні.