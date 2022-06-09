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Атлетіко Мінейро цікавиться бразильцем Шахтаря

Сьогодні 22:42 77 0
Гірники хочуть отримати за Педріньйо близько 20 мільйонів
Атлетіко Мінейро цікавиться бразильцем Шахтаря
#Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Бразильський клуб Атлетіко Мінейро зацікавлений у підписанні Педріньйо.

Про це повідомляє Yahoo Esportes.

Бразильська сторона готова орендувати футболіста Шахтаря, прописавши в угоді обов'язковий викуп. Сума можливої ​​угоди не повідомляється.

Гірники хочуть отримати за Педріньйо близько 20 мільйонів. На нього також претендує низка клубів з Європи, серед яких Аякс, Атлетіко та Вулвергемптон.

Зазначимо, що після початку військових дій в Україні Педріньйо не вирушив в оренду. За Шахтар він відіграв 18 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.

Раніше Шахтар повісив цінник на Нереса.

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