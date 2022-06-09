Атлетіко Мінейро цікавиться бразильцем Шахтаря

Гірники хочуть отримати за Педріньйо близько 20 мільйонів

Бразильський клуб Атлетіко Мінейро зацікавлений у підписанні Педріньйо.

Про це повідомляє Yahoo Esportes.

Бразильська сторона готова орендувати футболіста Шахтаря, прописавши в угоді обов'язковий викуп. Сума можливої ​​угоди не повідомляється.

Гірники хочуть отримати за Педріньйо близько 20 мільйонів. На нього також претендує низка клубів з Європи, серед яких Аякс, Атлетіко та Вулвергемптон.

Зазначимо, що після початку військових дій в Україні Педріньйо не вирушив в оренду. За Шахтар він відіграв 18 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.

Раніше Шахтар повісив цінник на Нереса.