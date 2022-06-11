Лужний: Я здивований, що Миколенко так втягнувся в Евертоні

Захисник Евертона Віталій Миколенко вдало пройшов адаптацію в англійському клубі.

Про це заявив колишній захисник Арсенала Олег Лужний.

"Чесно, я позитивно здивований, що він так втягнувся. Думав, що більше часу буде потрібно. По-перше, він не знає мови. По-друге, там специфічна команда, Евертон грає в інший футбол, більш силова гра. Бий туди й підбирай".