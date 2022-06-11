Лужний: Я здивований, що Миколенко так втягнувся в Евертоні

Джерело - Чемпіон.
Захисник Евертона Віталій Миколенко вдало пройшов адаптацію в англійському клубі.
Про це заявив колишній захисник Арсенала Олег Лужний.
"Чесно, я позитивно здивований, що він так втягнувся. Думав, що більше часу буде потрібно. По-перше, він не знає мови. По-друге, там специфічна команда, Евертон грає в інший футбол, більш силова гра. Бий туди й підбирай".
Актуально: Евертон може підписати конкурента Миколенку
"Вважаю, перші 3-4 матчі він так собі... Це нормальна ситуація, потім втягнувся. Думаю, його в середині колективу підтримали. Впевненість відчув. Повинен заграти, всі дані для цього є", - сказав Лужний.
Нагадаємо, Евертон запропонував Динамо зіграти благодійний матч.