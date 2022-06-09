Динамо може зіграти спаринг з клубом АПЛ

Евертон запропонував київському Динамо провести благодійний матч на підтримку України.

Про це повідомив власник клубу Фархад Моширі у зверненні до уболівальників команди.

"Ми не можемо забувати про звірства, які досі тривають щодня в Україні. Реакція фанів, гравців і керівництва та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни й народу, що досі потерпає від нелюдського нападу, були щиросердними та дійсно неймовірними", - заявив Моширі.

Моширі зазначив, що клуб зробив внесок на гуманітарні потреби українців, якими займається британський Disasters Emergency Committee.

Аби зібрати додаткові кошти, клуб запропонував Динамо зіграти на стадіоні Ґудісон-Парк у Ліверпулі. Деталі зустрічі будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, Евертон може запропонувати контракт Еріксену.