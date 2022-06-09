Джерело - suspilne.media.
Евертон запропонував київському Динамо провести благодійний матч на підтримку України.
Про це повідомив власник клубу Фархад Моширі у зверненні до уболівальників команди.
"Ми не можемо забувати про звірства, які досі тривають щодня в Україні. Реакція фанів, гравців і керівництва та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни й народу, що досі потерпає від нелюдського нападу, були щиросердними та дійсно неймовірними", - заявив Моширі.
Моширі зазначив, що клуб зробив внесок на гуманітарні потреби українців, якими займається британський Disasters Emergency Committee.
Аби зібрати додаткові кошти, клуб запропонував Динамо зіграти на стадіоні Ґудісон-Парк у Ліверпулі. Деталі зустрічі будуть оприлюднені згодом.
Нагадаємо, Евертон може запропонувати контракт Еріксену.