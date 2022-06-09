Ребров: Бажаю Луческу працювати ще багато років, ніколи нікого не підсиджував

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров готовий тренувати клуб УПЛ незважаючи на те, що через війну рівень українського футболу впаде.

Про це заявив сам фахівець.

"Та хоч би який був у нас чемпіонат - це першість нашої країни. Я б із задоволенням повернувся в Україну і допомагав би своїй країні та українським командам, але зараз у мене контракт з Аль-Айном.

Якби я був іноземним тренером, звичайно, мені було б нецікаво працювати в Україні, але я - українець. Якби мені запропонували працювати в хорошому українському клубі, я погодився б без запитань.

Суркіс сказав, що я №1 у списку тренерів для Динамо, якщо піде Луческу. Я не збираюся чекати, поки хтось звідкись піде. Життя і робота тренера пов'язана з переходами, але я ніколи нікого не підсиджував і не чекав, коли в когось закінчиться контракт, і ось він я напоготові. Я взагалі вважаю, що тренер завжди має бути в тонусі і не простоювати, якщо є можливість працювати десь. Поки я не знаю, де я буду цього року або через рік, але я точно працюватиму. Для цього в мене достатньо сил та енергії.

Зараз неправильно та некрасиво обговорювати, хто буде у Динамо після Луческу. Я вважаю, що Луческу робить хорошу роботу в Динамо і бажаю йому працювати ще багато років, бо я люблю цей клуб. Я впевнений, що усі вболівальники вдячні Луческу за виконану роботу в Динамо", - сказав Ребров.