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Ребров: Я готовий очолити збірну України

Сьогодні 15:55 169 0
Сергій Ребров прокоментував можливість очолити збірну України
Ребров: Я готовий очолити збірну України
#Сергій Ребров

Джерело - fanday.net.

УАФ вела переговори з наставником Аль-Айна Сергієм Ребровим щодо його роботи у збірній України.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Fanday.

"Звичайно, переговори велися, про це всі знали. УАФ зверталася з офіційним листом в Аль-Айну, але клуб мене не відпустив, хоча я був згоден. Та я і зараз згоден, але потрібний правильний момент.

Зараз у збірній є тренер і говорити нема про що, а коли зі мною велися переговори - його не було, і я був готовий очолити збірну без питань", - заявив Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров відмовився від можливості очолити збірну України.

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