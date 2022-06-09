Ребров: Я готовий очолити збірну України

УАФ вела переговори з наставником Аль-Айна Сергієм Ребровим щодо його роботи у збірній України.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Fanday.

"Звичайно, переговори велися, про це всі знали. УАФ зверталася з офіційним листом в Аль-Айну, але клуб мене не відпустив, хоча я був згоден. Та я і зараз згоден, але потрібний правильний момент.

Зараз у збірній є тренер і говорити нема про що, а коли зі мною велися переговори - його не було, і я був готовий очолити збірну без питань", - заявив Ребров.