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Вернидуб: Кривбас? У цьому житті може бути все, що завгодно

Сьогодні 19:25 171 0
Тренер розповів про подальші плани та інтерес Кривбасу
Вернидуб: Кривбас? У цьому житті може бути все, що завгодно
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - fanday.net.

Український фахівець Юрій Вернидуб не виключає варіанту свого приходу до Кривбасу.

Про це заявив сам фахівець.

Які подальші плани? Побачимо. Плани є, але поки що я перебуваю у ЗСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дозволять - попрацюю, якщо ні - буду тут [на фронті] до кінця, до нашої перемоги.

Інтерес Кривбасу? У цьому житті може бути все, що завгодно. Але на сьогодні я перебуваю у своєму підрозділі. Щоб про це говорити, треба, щоби була якась конкретика. Розмови можуть йти різні, але поки що я перебуваю у ЗСУ", - сказав Вернидуб.

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