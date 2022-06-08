Вернидуб: Кривбас? У цьому житті може бути все, що завгодно

Український фахівець Юрій Вернидуб не виключає варіанту свого приходу до Кривбасу.

Про це заявив сам фахівець.

Які подальші плани? Побачимо. Плани є, але поки що я перебуваю у ЗСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дозволять - попрацюю, якщо ні - буду тут [на фронті] до кінця, до нашої перемоги.

Інтерес Кривбасу? У цьому житті може бути все, що завгодно. Але на сьогодні я перебуваю у своєму підрозділі. Щоб про це говорити, треба, щоби була якась конкретика. Розмови можуть йти різні, але поки що я перебуваю у ЗСУ", - сказав Вернидуб.