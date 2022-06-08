Вернидуб близький до укладання контракту із Кривбасом

Джерело - sportarena.com.
Кривбас веде перемовини з Юрієм Вернидубом щодо призначення на посаду головного тренера.
Про це повідомляє Sport Arena.
Український фахівець вже побував у Кривому Розі та обговорив можливу співпрацю з керівництвом клубу. Сторони близькі до того, аби домовитися про умови контракту.
Сьогодні, 8 червня, Вернидуб офіційно покинув молдавський Шериф. З початку повномасштабного вторгнення РФ тренер перебуває в лавах ЗСУ.
Кривбас виступатиме в УПЛ у наступному сезоні, а нещодавно клуб припинив співпрацю з Олександром Бабичем.