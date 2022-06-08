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Вернидуб близький до укладання контракту із Кривбасом

Сьогодні 16:25 155 0
Наставник уже провів переговори із клубом
Вернидуб близький до укладання контракту із Кривбасом
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - sportarena.com.

Кривбас веде перемовини з Юрієм Вернидубом щодо призначення на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sport Arena.

Український фахівець вже побував у Кривому Розі та обговорив можливу співпрацю з керівництвом клубу. Сторони близькі до того, аби домовитися про умови контракту.

Сьогодні, 8 червня, Вернидуб офіційно покинув молдавський Шериф. З початку повномасштабного вторгнення РФ тренер перебуває в лавах ЗСУ.

Кривбас виступатиме в УПЛ у наступному сезоні, а нещодавно клуб припинив співпрацю з Олександром Бабичем.

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