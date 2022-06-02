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Заховайло: По-моєму, у нас виріс новий Пеле

Сьогодні 13:39 275 0
Футбольний агент – прокоментував перемогу збірної України
Заховайло: По-моєму, у нас виріс новий Пеле

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло від збірної України у матчі з Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 не чекав такої впевненої гри.

Про це заявив сам агент.

"Не чекав я від наших такої впевненої гри. Чесно... Отримав задоволення від гри, і, звичайно, від результату. Шикарна структура, м'яч тримався, ніхто не бив абияк. Були відрізки, коли шотландці просто не торкалися м'яча по дві хвилини. Переглядалася логіка у передачах, і величезна впевненість у грі на м'ячі.

Потрібно бути справедливим і в оцінці гри після 65 хвилин. Пішли не потрібні втрати біля свого штрафного майданчика. Шотландці вчули свій шанс. Максимально спростили гру, почали нас перегравати насамперед у єдиноборствах та атлетизмі. Петраков вчасно зреагував, провівши заміни. Довбик повинен був закривати гру з першого моменту, але, на жаль, - повз касу. Але молодець, що таки добив шотландців.

Мудрик? По-моєму, у нас виріс новий Пеле", - - зазначив Заховайло.

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