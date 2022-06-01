Бєлік виділив силу збірної Шотландії

У матчі із Шотландією гравцям збірної України важливо не програти боротьбу.

Про це розповів ексгравець Шахтаря Олексій Бєлік.

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"Все тримається у збірній Шотландії на боротьбі та силовому футболі. Робертсон і Мактоміней? Це два лідери, а решта гравців їм поступається. Важливо не програти боротьбу. Індивідуально наші футболісти сильніші. Тут важливо покласти м'яча на газон. Потрібно й володіти м'ячем довго, побачимо, що господарі можуть показати у відборі", – сказав Бєлік.