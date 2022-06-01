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Бєлік виділив силу збірної Шотландії

Сьогодні 20:54 146 0
Олексій Бєлік прокоментував матч плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 Шотландія - Україна
Бєлік виділив силу збірної Шотландії
#Бєлік

Джерело - sportarena.com.

У матчі із Шотландією гравцям збірної України важливо не програти боротьбу.

Про це розповів ексгравець Шахтаря Олексій Бєлік.

Актуально: Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022

"Все тримається у збірній Шотландії на боротьбі та силовому футболі. Робертсон і Мактоміней? Це два лідери, а решта гравців їм поступається. Важливо не програти боротьбу. Індивідуально наші футболісти сильніші. Тут важливо покласти м'яча на газон. Потрібно й володіти м'ячем довго, побачимо, що господарі можуть показати у відборі", – сказав Бєлік.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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