Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
30.05.2022 10:52 2418
Лунін та Сікан не увійшли до заявки збірної України на матч з Шотландією
Сьогодні 11:19 457
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Сьогодні 09:58 10953
Надаль переграв Джоковича, Зверєв здолав Алькараса: результати чвертьфіналу Ролан Гаррос
Сьогодні 08:57 321
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 06:07 17996
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Вчора 21:39 491
Гангур - чемпіонка Європи з важкої атлетики
Вчора 20:53 476
Шотландія - України: букмекери назвали фаворита матчу
Вчора 20:43 1170
Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос
Вчора 19:25 559
У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка
Вчора 18:12 870
Прямі трансляції

Сирота виставив на аукціон футболку з підписами гравців збірної України

Сьогодні 10:51 186 0
Сирота виставив на аукціон футболку з підписами гравців збірної України
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Сирота

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Олександр Сирота організував благодійний аукціон для допомоги ЗСУ.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

21-річний футболіст виставив на торги футболку з автографами гравців збірної України.

Вторговані кошти направлять на закупівлю амуніції та військових аптечок для полку спеціального призначення Сафарі Національної поліції України, який знаходиться на передовій.

Стартова ціна лота - 5 000 гривень. Мінімальний крок - 500 гривень. Аукціон завершиться 3 червня о 22:00.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksandr Syrota 🧿 (@syrota_alex)

Нагадаємо, збірна України зіграє з Шотландією в матчі відбору до ЧС-2022.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 10953
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 4854
Ексзахисник збірної України підписав контракт з російським клубом Ексзахисник збірної України підписав контракт з російським клубом 1492
Кучер: У збірної України вистачає характеру, щоби перемогти Шотландію Кучер: У збірної України вистачає характеру, щоби перемогти Шотландію 2830
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 17996
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 4724
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14783
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13577
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72216 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17312
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19212
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12924