Сирота виставив на аукціон футболку з підписами гравців збірної України

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Олександр Сирота організував благодійний аукціон для допомоги ЗСУ.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

21-річний футболіст виставив на торги футболку з автографами гравців збірної України.

Вторговані кошти направлять на закупівлю амуніції та військових аптечок для полку спеціального призначення Сафарі Національної поліції України, який знаходиться на передовій.

Стартова ціна лота - 5 000 гривень. Мінімальний крок - 500 гривень. Аукціон завершиться 3 червня о 22:00.

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Нагадаємо, збірна України зіграє з Шотландією в матчі відбору до ЧС-2022.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.