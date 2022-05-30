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Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

Сьогодні 10:52 252 0
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
#Національна збірна України, #Чемпіонат світу 2022, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, кваліфікація
Плей-оф, півфінал
1 червня, 2022 рік. 21:45

Збірна Шотландії - збірна України
Хемпден Парк, Глазго (Шотландія)
Головний арбітр - 

Збірна України в півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 зіграє проти збірної Шотландії. Матч мав відбутися ще 24 березня однак через війну в Україні був перенесений.

Шотландія

Підопічні Стіва Кларка впевнено пройшли кваліфікації і посіли 2 сходинку в групі F. Шотландці пропустили вперед лише півфіналіста останнього Євро збірну Данії. У 10 матчах Шотландія набрала 23 очки (7 перемог, 2 нічиї і 1 поразка), різниця м’ячів 17:7.

У 2022 році представники Британських островів зіграли два контрольних поєдинки. Нічиї з Австрією (2:2) та Польщею (1:1).

Через травми не допоможуть своїй команді Маклін, Маршалл, Нісбет, Паттерсон і Тірні. Під питанням участь у грі Гілмора і Фрейзера.

Україна

Підопічні Петракова з боями пробилися до кваліфікації, випередивши збірну Фінляндії на 1 очко. Україна жодного разу не програла в групі D, але виграла всього двічі. У 8 матчах синьо-жовті набрали 12 очок (2 перемоги та 6 нічиїх) з різницею м’ячів 11:8.

У рамках підготовки до гри з шотландцями збірна України провела три контрольні гри. Підопічні Петракова перемогли Боруссію М (1:2) і Емполі (1:3) та зіграли внічию з Рієкою (1:1).

Після товариських матчів Петраков відмовився від послуг Буяльського, Гармаша, Коноплі, Бєсєдіна та Булеци. Травмованих немає.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою дві офіційні гри. У кваліфікації Євро-2008 збірні обмінялися домашніми перемогами: 2:0 – у Києві, 3:1 – у Глазго.

Пряма мова

Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії): очікуйте пізніше

Олександр Петраков (головний тренер збірної України): очікуйте пізніше

Орієнтовні склади

Шотландія: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О’Доннел, Крісті, Макгінн, Адамс.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Цифри і факти

  • Збірна України лише одного разу приймала участь в чемпіонаті світу (2006);
  • Українці три рази грали в плей-оф кваліфікації (1998, 2002, 2014). Усі три спроби виявились невдалими;
  • Збірна Шотландії 8 разів грала в фінальних турнірах Мундіалей. Востаннє в 1998 році;
  • Для шотладців це перший плей-оф кваліфікації ЧС.

Прогноз букмекерів

Перемога Шотландії в основний час – 2,31, України – 3,55, нічия – 3,1. Прохід Шотландії у фінал плей-оф – 1,66, України – 2,3

Прогноз Чемпіона

Перемога України в додатковий час - 1:2.

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