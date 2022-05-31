Перишич перейшов у ТОП-клуб АПЛ

Перишич продовжить кар'єру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Іван Перишич ввечері 30 травня підписав контракт з Тоттенгемом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Між 33-річним хорватом та англійським клубом підписана угода на 2 роки, офіційно про неї буде оголошено найближчим часом.

Всі відповідні документи вже оформлені.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, контракт гравця з Інтером спливає 30 червня.

У 35 матчах сезону Серії А футболіст забив 8 голів та зробив 7 асистів.

Нагадаємо, Аякс прагне підписати вінгера Тоттенгема.