У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка

Динамо не вело переговорів з Андрієм Ярмоленко щодо його можливого повернення у клуб.

Про це розповів генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе у коментарі Fanday.

"Я зараз перебуваю за кордоном, тому навіть не знаю, про що йдеться. Я від вас уперше про це почув. Будь-яке пишуть. Не можна всьому вірити, але якщо він таки повернеться, то це буде добре. Проте поки що у мене такої інформації немає.

Чи це чутки? Не знаю. Мені здається, якби велися такі переговори, я був би в курсі. Чи підсилить Ярмоленко Динамо? Думаю, він допоможе нам. Все-таки це гравець національної збірної, який багато зробив для українського футболу", – розповів Чохонелідзе.