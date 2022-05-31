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У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка

Сьогодні 18:12 61 0
Резо Чохонелідзе прокоментував інформацію про можливе повернення Андрія Ярмоленка в столичний клуб.
У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fanday.net.

Динамо не вело переговорів з Андрієм Ярмоленко щодо його можливого повернення у клуб.

Про це розповів генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе у коментарі Fanday.

"Я зараз перебуваю за кордоном, тому навіть не знаю, про що йдеться. Я від вас уперше про це почув. Будь-яке пишуть. Не можна всьому вірити, але якщо він таки повернеться, то це буде добре. Проте поки що у мене такої інформації немає.

Чи це чутки? Не знаю. Мені здається, якби велися такі переговори, я був би в курсі. Чи підсилить Ярмоленко Динамо? Думаю, він допоможе нам. Все-таки це гравець національної збірної, який багато зробив для українського футболу", – розповів Чохонелідзе.

Нагадаємо, Ярмоленко може залишитися в АПЛ.

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