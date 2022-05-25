Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 12:45 63366
Рома виграла першу Лігу конференцій
Вчора 23:56 193
Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги
Вчора 23:39 150
Максимов: Говорити про футбол можна буде після закінчення війни
Вчора 20:25 200
Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022
Вчора 19:39 310
Миколенко став автором найкращого гола Евертона минулого сезону
Вчора 19:25 690
Буряк: Я боюся матчу із шотландцями
Вчора 16:25 616
Красюк: На 90% упевнений, що Ф'юрі боксуватиме за звання абсолюту
Вчора 16:09 424
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
24.05.2022 23:56 612
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
24.05.2022 22:56 2016
Прямі трансляції

Дитятьєв залишив польську Краковію

Вчора 23:25 175 0
У Кракові захисник грав із 2017 року
Дитятьєв залишив польську Краковію
#Краковія, #Олексій Дитятьєв

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олексій Дитятьєв залишив польську Краковію.

Про це повідомляє сам гравець.

Дитятьєв попрощався з польським клубом. За краківський клуб Дитятьєв грає з 2017 року. 2021 року захисник віддавався в оренду в Пущу.

За першу команду Краковії Олексій провів 81 матч у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. 2020 року став володарем Кубка Польщі.

У чемпіонаті України Дітятьєв відомий за виступами за Олімпік, Ворсклу та Карпати.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Алексей Дитятьев (@dytiatiev)

Нагадаємо, що за Краковію виступає колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка, який у травні продовжив контракт із польським клубом до літа наступного року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 63366
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3493
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3728
Рома - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій Рома - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 4137
Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 5665
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера 4011
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167477 3
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43106
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41588
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15407
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244149
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22412 4