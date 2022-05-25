У Кракові захисник грав із 2017 року

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олексій Дитятьєв залишив польську Краковію.

Про це повідомляє сам гравець.

Дитятьєв попрощався з польським клубом. За краківський клуб Дитятьєв грає з 2017 року. 2021 року захисник віддавався в оренду в Пущу.

За першу команду Краковії Олексій провів 81 матч у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. 2020 року став володарем Кубка Польщі.

У чемпіонаті України Дітятьєв відомий за виступами за Олімпік, Ворсклу та Карпати.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алексей Дитятьев (@dytiatiev)

Нагадаємо, що за Краковію виступає колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка, який у травні продовжив контракт із польським клубом до літа наступного року.