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Жезус: Щодо мого майбутнього все ще невизначено

Сьогодні 20:20 129 0
Жезус: Щодо мого майбутнього все ще невизначено
Фото: AFP
#Жезуш, #Манчестер Сіті

Джерело - Football.london.

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезуш має намір продовжити контракт з "містянами".

Про це він розповів порталу Football.london.

"Щодо мого майбутнього все ще невизначено. У мене є контракт з Сіті, і я вже висловив бажання Сіті та своєму агенту. У мене в голові дуже ясне бачення того, чого я хочу. Зараз я хочу добре відсвяткувати чемпіонство з Сіті. Очевидно, що я тут дуже щасливий. Завтра, якщо все буде добре у мене, моєї дружини та нашої сім’ї, на світ з’явиться Гелена", – сказав Жезус.

Раніше Манчестер Сіті встановив цінник на Жезуса.

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