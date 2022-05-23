Жезус: Щодо мого майбутнього все ще невизначено

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезуш має намір продовжити контракт з "містянами".

Про це він розповів порталу Football.london.

"Щодо мого майбутнього все ще невизначено. У мене є контракт з Сіті, і я вже висловив бажання Сіті та своєму агенту. У мене в голові дуже ясне бачення того, чого я хочу. Зараз я хочу добре відсвяткувати чемпіонство з Сіті. Очевидно, що я тут дуже щасливий. Завтра, якщо все буде добре у мене, моєї дружини та нашої сім’ї, на світ з’явиться Гелена", – сказав Жезус.