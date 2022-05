Манчестер Сіті встановив цінник на Жезуса

Манчестер Сіті готовий попрощатися з бразильським нападником Габріелем Жезусом і вже виставив на нього цінник.

Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Навіть якщо бразилець не продовжить свій контракт, який розрахований до літа 2023 року, містяни хочуть виручити з його продажу не менше 50-60 мільйонів євро.

Зазначається, що у підписанні нападника зацікавлений лондонський Арсенал, який уже готується зробити першу пропозицію щодо його покупки.

Arsenal are preparing the opening bid for Gabriel Jesus. Manchester City want around €50-60m to sell Gabriel this summer, even if his current deal won't be extended. ⚪️🔴 #AFC



Arsenal already discussed with Gabriel's agent. "We like the project", agent Pettinati told me. pic.twitter.com/rTm2kjFndN