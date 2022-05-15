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Манчестер Сіті встановив цінник на Жезуса

Сьогодні 12:09 254 0
Містяни хочуть виручити з його продажу не менше 50-60 мільйонів євро
Манчестер Сіті встановив цінник на Жезуса
#Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті готовий попрощатися з бразильським нападником Габріелем Жезусом і вже виставив на нього цінник.

Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Навіть якщо бразилець не продовжить свій контракт, який розрахований до літа 2023 року, містяни хочуть виручити з його продажу не менше 50-60 мільйонів євро.

Зазначається, що у підписанні нападника зацікавлений лондонський Арсенал, який уже готується зробити першу пропозицію щодо його покупки.

Цього сезону АПЛ Жезус зіграв у 26 матчах, у яких забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.

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