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Мілан розгромив Сассуоло, Інтер розібрався із Сампдорією: результати матчів 38 туру Серії А

Сьогодні 21:12 281 0
Українець вийшов на заміну на 62-ій хвилині матчу
Мілан розгромив Сассуоло, Інтер розібрався із Сампдорією: результати матчів 38 туру Серії А
#Інтер, #Мілан, #Наполі, #Сампдорія, #Сассоло, #Спеція, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Спеція поступилася Наполі. Український півзахисник Віктор Коваленко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.

Мілан розгромив Сассуоло та здобув титул Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 22 травня

Спеція - Наполі 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Політано, 0:2 - 25 Зелінський, 0:3 - 36 Демме

Інтер - Сампдорія 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Перішич, 2:0 - 55 Корреа, 3:0 - 57 Корреа

Сассуоло - Мілан 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Жиру, 0:2 - 32 Жиру, 0:3 - 36 Кессьє

Сьогодні, 22 травня, в італійській Серії А відбудеться ще два матчі:

22:00. Венеція - Кальярі

22:00. Салернітана - Удінезе

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