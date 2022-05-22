Мілан розгромив Сассуоло, Інтер розібрався із Сампдорією: результати матчів 38 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 38-му турі італійської Серії А відбулося три матчі.
Спеція поступилася Наполі. Український півзахисник Віктор Коваленко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.
Мілан розгромив Сассуоло та здобув титул Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 22 травня
Спеція - Наполі 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 4 Політано, 0:2 - 25 Зелінський, 0:3 - 36 Демме
Інтер - Сампдорія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Перішич, 2:0 - 55 Корреа, 3:0 - 57 Корреа
Сассуоло - Мілан 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 17 Жиру, 0:2 - 32 Жиру, 0:3 - 36 Кессьє
Сьогодні, 22 травня, в італійській Серії А відбудеться ще два матчі:
22:00. Венеція - Кальярі
22:00. Салернітана - Удінезе