Матчі ЧС-2022 у Катарі вперше будуть судити жінки

ФІФА опублікувала список арбітрів, які будуть працювати на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вперше на ЧС матчі будуть обслуговувати жінки. Головними арбітрами будуть Стефані Фраппар (Франція), Саліма Мукансанга (Руанда) та Йосімі Ямасіта (Японія). Асистентами головного арбітра працюватимуть представниця Бразилії Неуза Бек, мексиканка Карен Діас Медіна та Кетрін Несбітт (США).

"На цьому закінчується тривалий процес, який розпочався кілька років тому, з залучення жінок-арбітрів на чоловічі юніорські та дорослі турніри ФІФА. Таким чином ми чітко підкреслюємо, що для нас важлива якість, а не стать. Сподіваюся, що в майбутньому призначення жінк на важливі чоловічі змагання сприйматиметься як щось нормальне і вже не сенсаційне. Вони заслуговують бути на чемпіонаті світу, тому що вони постійно виступають на дійсно високому рівні", – сказав голова суддівського комітету ФІФА П’єрлуїджи Колліна.