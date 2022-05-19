Ювентус включився у боротьбу за вінгера Шахтаря

Давід Нерес покине Шахтар

Ювентус спробує придбати у Шахтаря Давіда Нереса.

Про це повдіомляє UOL Esporte.

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Головним претендентом на бразильця є португальська Бенфіка, яка готова заплатити за Нереса 3 мільйони євро, а також списати "гірникам" борг за Педріньйо – 12 мільйонів. Але несподівано у боротьбу за гравця втрутився Ювентус.

Нерес перейшов із Аякса у Шахтар взимку цього року і не встиг зіграти за "гірників" жодного офіційного поєдинку.

Нагадаємо, Шахтар та Бенфіка узгодили деталі трансферу Нереса.