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Ювентус включився у боротьбу за вінгера Шахтаря

Сьогодні 22:12 144 0
Давід Нерес покине Шахтар
Ювентус включився у боротьбу за вінгера Шахтаря
Фото - gettyimages
#Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - sport24.ua.

Ювентус спробує придбати у Шахтаря Давіда Нереса.

Про це повдіомляє UOL Esporte.

 Актуально: Шахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі

Головним претендентом на бразильця є португальська Бенфіка, яка готова заплатити за Нереса 3 мільйони євро, а також списати "гірникам" борг за Педріньйо – 12 мільйонів. Але несподівано у боротьбу за гравця втрутився Ювентус.

Нерес перейшов із Аякса у Шахтар взимку цього року і не встиг зіграти за "гірників" жодного офіційного поєдинку.

Нагадаємо, Шахтар та Бенфіка узгодили деталі трансферу Нереса.

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