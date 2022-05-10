Срна: Шахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі

Шахтар може грати матчі Ліги чемпіонів у Варшаві.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Недавно Шахтар грав товариський матч з Лехією. Не виключаємо, що це був не останній наш матч в Польщі. Ми маємо план, аби віддячити Польщі.

Ми хочемо грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі. Це міг би бути знак подяки. Шкода, що жоден польський клуб не грає в Лізі чемпіонів. Якби ми змогли подарувати вам футбол такого рівня, то були б задоволені.

Повторюся, Польща чудово до нас відноситься. З першого дня вторгнення. Країна прийняла понад 2 мільйони українців, в переважній більшості жінок та дітей, яким потрібна була допомога. Можемо лише подякувати.

Де саме грати матчі Ліги чемпіонів? Думаю, що в Варшаві. На якому стадіоні? Поки ми розглядаємо різні варіанти", – відповів Срна.