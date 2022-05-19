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Ярославський захищав інтереси російського бізнесу в Україні, - ЗМІ

Сьогодні 11:41 312 0
У квітні цього року поліція розпочала досудове розслідування по трьох статтях кримінального кодексу
Ярославський захищав інтереси російського бізнесу в Україні, - ЗМІ
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Українська Правда.

Президент харківського Металіста Олександр Ярославський раніше захищав інтереси російського бізнесу в Україні.

Про це повідомляє Українська правда.

Бізнесмен міг співпрацювати з ексвласникмо Челсі Романом Абрамовичем та Олегом Дерипаскою.

За інформацією УП, у квітні цього року поліція розпочала досудове розслідування по трьох статтях кримінального кодексу.

Йдеться про умисне ухилення від сплати податків, вчинення фінансових дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та махінації з коштами та майном.

Абрамович міг передати Ярославському частину своїх активів на зберігання. Можливою причиною цього є труднощі з продовженням дозволів на користування українськими надрами, які виникли в російського олігарха після початку воєнного конфлікту у 2014 році.

Раніше Ярославський передав Харкову 17 автомобілів швидкої допомоги.

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