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Петраков: Я попросив взяти з собою 27 гравців до Глазго

Сьогодні 11:00 228 0
Зараз гравці збірної України отримують великі навантаження
Петраков: Я попросив взяти з собою 27 гравців до Глазго
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Гравці збірної України отримують дуже великі навантаження в контрольних поєдинках напередодні відбору до ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Ви бачите, що хлопці отримують дуже великі навантаження. Травм зазнали Попов, Булеца, Гуцуляк... Я розмовляв із президентом УАФ, сказав йому, що хочу провести п’ять спарингів. Також попросив взяти із собою 27 гравців до Глазго й на наступні поєдинки", - сказав Петраков

Нагадаємо, Яремчук визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Емполі.

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