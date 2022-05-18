Джерело - УАФ.
Гравці збірної України отримують дуже великі навантаження в контрольних поєдинках напередодні відбору до ЧС-2022.
Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.
"Ви бачите, що хлопці отримують дуже великі навантаження. Травм зазнали Попов, Булеца, Гуцуляк... Я розмовляв із президентом УАФ, сказав йому, що хочу провести п’ять спарингів. Також попросив взяти із собою 27 гравців до Глазго й на наступні поєдинки", - сказав Петраков
Нагадаємо, Яремчук визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Емполі.