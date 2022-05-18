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Петраков: У Попова проблема з ахіллом

Сьогодні 09:00 312 0
Головний тренер збірної України розповів про стан захисника
Петраков: У Попова проблема з ахіллом
#Динамо Київ, #Емполі, #Збірна України з футболу, #Попов

Джерело - Tribuna.com.

У захисника Динамо та збірної України Дениса Попова виявили проблеми з ахілловим сухожиллям після контрольного матчу з Емполі (3:1).

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Попов? Проблема є, будемо дивитись. Приблизно два дні. Ахіллове сухожилля. Лікар сказав. що ахілл цілий. Подивимось, як воно буде далі. Будемо робити МРТ і далі вирішувати", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Яремчук визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Емполі.

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