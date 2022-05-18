У захисника Динамо та збірної України Дениса Попова виявили проблеми з ахілловим сухожиллям після контрольного матчу з Емполі (3:1).

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Попов? Проблема є, будемо дивитись. Приблизно два дні. Ахіллове сухожилля. Лікар сказав. що ахілл цілий. Подивимось, як воно буде далі. Будемо робити МРТ і далі вирішувати", - сказав Петраков.