Буряк: Просто не буде, але Україна має перемогти Шотландію

Легендарний український футболіст Леонід Буряк впевнений, що збірній України під силу обіграти Шотландію та Вельс, щоб вийти на чемпіонат світу.

Про це заявив сам ексгравець.

"Нам не потрібні подарунки у вигляді прямого виходу на чемпіонат світу. Нам потрібно здобути путівку спортивним шляхом, перемогти, хоч це буде зовсім не просто. З такими командами, як Шотландія та Вельс, грати дуже складно, тим більше в них удома. Вони демонструють специфічний футбол, дуже атлетичний, багато грають на другому поверсі. Важко спрогнозувати, наскільки Олександр Петраков зможе підготувати своїх підопічних до цих ігор. Футболісти з УПЛ грали лише товариські матчі, хоч і це - плюс, адже більшість наших легіонерів у іноземних чемпіонатах - не гравці основного складу, кожен з них має проблеми.

Ми співпереживатимемо, віритимемо і вболіватимемо за нашу збірну. Футболісти повинні перейнятися тією ситуацією, в якій опинилася вся країна, мобілізувати всі сили та продемонструвати абсолютну самовіддачу. Для кожного спортсмена є найвища мета, і чемпіонат світу - це Мекка для футболістів. Якщо ми маємо шанс, треба за нього поборотися", - сказав Буряк.