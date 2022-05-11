Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:52 57047
Збірна України підтвердила матч з Емполі
Сьогодні 14:39 259
Збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М
Сьогодні 11:37 395
Циганков пропустить матч збірної України з Боруссією М
Сьогодні 11:11 391
Світоліна пропустить Ролан Гаррос
Сьогодні 09:25 563
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Вчора 20:49 433
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Вчора 20:27 1039
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Вчора 18:33 936
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Вчора 12:53 583
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Вчора 12:16 689
Прямі трансляції

Буряк: Просто не буде, але Україна має перемогти Шотландію

Сьогодні 17:25 177 0
Ексгравець Динамо - про свої очікування від матчу Шотландія - Україна
Буряк: Просто не буде, але Україна має перемогти Шотландію
#Леонід Буряк

Джерело - ФК Динамо.

Легендарний український футболіст Леонід Буряк впевнений, що збірній України під силу обіграти Шотландію та Вельс, щоб вийти на чемпіонат світу.

Про це заявив сам ексгравець.

"Нам не потрібні подарунки у вигляді прямого виходу на чемпіонат світу. Нам потрібно здобути путівку спортивним шляхом, перемогти, хоч це буде зовсім не просто. З такими командами, як Шотландія та Вельс, грати дуже складно, тим більше в них удома. Вони демонструють специфічний футбол, дуже атлетичний, багато грають на другому поверсі. Важко спрогнозувати, наскільки Олександр Петраков зможе підготувати своїх підопічних до цих ігор. Футболісти з УПЛ грали лише товариські матчі, хоч і це - плюс, адже більшість наших легіонерів у іноземних чемпіонатах - не гравці основного складу, кожен з них має проблеми.

Ми співпереживатимемо, віритимемо і вболіватимемо за нашу збірну. Футболісти повинні перейнятися тією ситуацією, в якій опинилася вся країна, мобілізувати всі сили та продемонструвати абсолютну самовіддачу. Для кожного спортсмена є найвища мета, і чемпіонат світу - це Мекка для футболістів. Якщо ми маємо шанс, треба за нього поборотися", - сказав Буряк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 5967
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 9114
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 1682
Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо 1497
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7152
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6566
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4101
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38979
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243670
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29920
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85329
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9671 3