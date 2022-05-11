Мессі дістався спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі став амбасадором Саудівської Аравії.

Про це розповів міністра туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатеба.

"Радий вітати Ліонеля Мессі в Саудівській Аравії. Ми натхненні, що ви познайомитеся зі скарбами Червоного моря, відвідайтете Jeddah Season і дізнаєтесь про нашу давню історію.

Це не перший візит Ліонеля Мессі до нашого королівства, і він не стане останнім!" - розповів Аль-Хатеб.