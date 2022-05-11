Мессі дістався спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі став амбасадором Саудівської Аравії.
Про це розповів міністра туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатеба.
"Радий вітати Ліонеля Мессі в Саудівській Аравії. Ми натхненні, що ви познайомитеся зі скарбами Червоного моря, відвідайтете Jeddah Season і дізнаєтесь про нашу давню історію.
Це не перший візит Ліонеля Мессі до нашого королівства, і він не стане останнім!" - розповів Аль-Хатеб.
Перед Мессі пропозицію стати обличчям рекламної кампанії Саудівської Аравії отримував Кріштіану Роналду, але він відмовився.
Нагадаємо, Мессі покине ПСЖ у випадку переходу Роналду.