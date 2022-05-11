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Мессі дістався спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду

Сьогодні 11:24 207 0
Аргентинець прилетів у Саудівську Аравію
Мессі дістався спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі став амбасадором Саудівської Аравії.

Про це розповів міністра туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатеба. 

"Радий вітати Ліонеля Мессі в Саудівській Аравії. Ми натхненні, що ви познайомитеся зі скарбами Червоного моря, відвідайтете Jeddah Season і дізнаєтесь про нашу давню історію.

Це не перший візит Ліонеля Мессі до нашого королівства, і він не стане останнім!" - розповів Аль-Хатеб.

Перед Мессі пропозицію стати обличчям рекламної кампанії Саудівської Аравії отримував Кріштіану Роналду, але він відмовився.

Нагадаємо, Мессі покине ПСЖ у випадку переходу Роналду.

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