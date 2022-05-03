Мессі покине ПСЖ у випадку переходу Роналду

Мессі може покинути ПСЖ

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє El Nacional.

Аргентинець не відчуває себе щасливим у Франції. Футболіст, як його родина, сумує за життям у Барселоні. Його настрій впливає і на гру Мессі, через що він не може повною мірою проявити себе.

Президент клубу Насер Аль-Хелайфі попередив гравця, що його продаж не розглядається. Контракт аргентинця діє до 2023 року. Однак форвард заявив, що піде, якщо ПСЖ підпише Кріштіану Роналду.

34-річний аргентинець в поточному сезоні провів 31 матч за ПСЖ у всіх турнірах і забив 9 м’ячів при 13 результативних передачах.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче відпрацювати свій контракт з ПСЖ до кінця.