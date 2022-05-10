Срна: Ахметов в Україні і допомагає людям

Джерело - WP SportoweFakty.
Бійці Азову, які боронять нашу країну, утримуючи азовсталь - герої.
Про це заявив директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.
"Я кілька разів був на Азовсталі. Я також часто думаю про це місце зараз. Для мене ці захисники - герої. При нестачі їжі та води вони все одно захищаються. Це щось дивовижне. Вони сказали, що будуть боротися до кінця. Надзвичайні люди, надзвичайний героїзм".
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"Ахметов в Україні, допомагає людям. Він українець і робить все можливе для підтримки своєї країни", - сказав Срна.
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