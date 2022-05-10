Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 16:52 56758
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Сьогодні 20:49 137
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Сьогодні 20:27 630
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Сьогодні 18:33 420
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 421
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 462
Збірна України представила нову форму
Сьогодні 10:52 790
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 516
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 425
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10575
Прямі трансляції

Срна: Ахметов в Україні і допомагає людям

Сьогодні 19:01 210 0
Директор Шахтаря з футболу розповів про відношення до бійців Азову, які продовжують боронити Маріуполь
Срна: Ахметов в Україні і допомагає людям
#Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - WP SportoweFakty.

Бійці Азову, які боронять нашу країну, утримуючи азовсталь - герої.

Про це заявив директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.

"Я кілька разів був на Азовсталі. Я також часто думаю про це місце зараз. Для мене ці захисники - герої. При нестачі їжі та води вони все одно захищаються. Це щось дивовижне. Вони сказали, що будуть боротися до кінця. Надзвичайні люди, надзвичайний героїзм".

  АктуальноШахтар хоче грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі

"Ахметов в Україні, допомагає людям. Він українець і робить все можливе для підтримки своєї країни", - сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар та Бенфіка узгодили деталі трансферу Нереса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луніна ображали фанати Атлетіко Луніна ображали фанати Атлетіко 996
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56758
Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А Фіорентина перемогла Рому в 36 турі Серії А 867
У США було застрелено ексгравця НБА Пейна У США було застрелено ексгравця НБА Пейна 1143
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1421
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1196
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57947
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14189
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20504
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37739 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15229 12
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42908