Срна: Ахметов в Україні і допомагає людям

Бійці Азову, які боронять нашу країну, утримуючи азовсталь - герої.

Про це заявив директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.

"Я кілька разів був на Азовсталі. Я також часто думаю про це місце зараз. Для мене ці захисники - герої. При нестачі їжі та води вони все одно захищаються. Це щось дивовижне. Вони сказали, що будуть боротися до кінця. Надзвичайні люди, надзвичайний героїзм".