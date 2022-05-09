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Айнтрахт очікує 60 тисяч фанів на фіналі Ліги Європи

Сьогодні 17:19 56 0
Німецьки фанати мають активно підтримати свою команду в фіналі єврокубка
Айнтрахт очікує 60 тисяч фанів на фіналі Ліги Європи
#Айнтрахт, #Ліга Європи, #Рейнджерс

Джерело - Football Scotland.

Айнтрахт очікує, що на фінальний матч Ліги Європи проти Рейнджерс у Севілью приїде близько 60 тисяч фанів німецького клубу.

Про це розповів спортивний директор клубу Маркус Кроше.

"Наші фани неймовірно винахідливі. Вони знайдуть спосіб дістати квитки. Буде як мінімум удвічі більше, ніж проти Барселони в гостях. Думаю, у Севільї ми матимемо неймовірну підтримку".

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"Рейнджерс - чудова команда, але ми не робитимемо нічого інакше в підготовці до фіналу. Наш тренерський штаб чудово підготовлений до кожного суперника", - сказав Кроше.

Фінал Ліги Європи відбудеться 18 травня у Севільї на Рамон Санчес Пісхуан, який розрахований на 43 883 місць.

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