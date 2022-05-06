Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт приймав лондонський Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Для українця результат поєдинку видався сумним, але не для вболівальників господарів.

Німецький клуб обіграв англійців з рахунком 1:0 після перемоги в першій грі (2:1). А ультрас-сектор Айнтрахта з нетерпінням чекав фінального свистка арбітра, щоб усією юрбою висипати на поле.

Привід для таких веселих безладів у фанів був гідний - їхня команда пробилася до фіналу другого за престижністю єврокубка, в якому 18 травня у Севільї зіграє проти шотландського Рейнджерса.

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